Главные подкормки для картофеля в июле

Для первого удобрения нужны 10 л чистой отстоянной воды, 0,5 кг коровяка, и 25 гр. мочевины.

Компоненты смешивают и вносят под картофельные кусты через 2 - 3 недели после посадки.

Время для второго "питания" приходит, когда начинают расти клубни картошки. На большое ведро простой воды нужно 15 гр. сернокислого калия и двойного суперфосфата.

И в третий раз подкармливать овощ следует за пару недель до уборки урожая.

На 10 л воды берут 30 гр. суперфосфата и 250 гр. навоза.

Дачники отмечают действенность фосфорного питания, когда вот-вот нужно собирать урожай картошки.

Такие удобрения делают корнеплоды очень вкусными. На 100 гр. суперфосфата нужно большое ведро воды.