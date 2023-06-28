Главные подкормки для картофеля в июле

Для первого удобрения нужны 10 л чистой отстоянной воды, 0,5 кг коровяка, и 25 гр. мочевины.
Компоненты смешивают и вносят под картофельные кусты через 2 - 3 недели после посадки.
Время для второго "питания" приходит, когда начинают расти клубни картошки. На большое ведро простой воды нужно 15 гр. сернокислого калия и двойного суперфосфата.
И в третий раз подкармливать овощ следует за пару недель до уборки урожая.
На 10 л воды берут 30 гр. суперфосфата и 250 гр. навоза.
Дачники отмечают действенность фосфорного питания, когда вот-вот нужно собирать урожай картошки.
Такие удобрения делают корнеплоды очень вкусными. На 100 гр. суперфосфата нужно большое ведро воды.
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