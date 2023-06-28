Представительница от РФ взяла серебро на конкурсе красоты в Индии Mrs Glam World - 2023

15:20 2023-06-28

Почетный титул первой вице-миссис на конкурсе красоты в Индии "Mrs Glam World - 2023" заняла жительница российского города Красноярск Дарья Бочарова.

На международном конкурсе красоты "Mrs Glam World - 2023", который проводился в Индии, уроженка российского города Красноярск Дарья Бочарова стала обладательницей титула первой вице-миссис, о чем информирует РИА Новости.

Дарья рассказала, что учила всех сотрудников конкурса русскому языку, много рассказывала о родном государстве. Россиянке было очень жалко прощаться с остальными участницами конкурса красоты.

Бочаровой 35 лет и она является главой модельного агентства, а также мамой двоих детей.

Королевой же красоты в рамках данного конкурса стала представительница Индии по имени Пуджа Мохан.

Показать следующие комментарии
Фото