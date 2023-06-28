Представительница от РФ взяла серебро на конкурсе красоты в Индии Mrs Glam World - 2023

На международном конкурсе красоты "Mrs Glam World - 2023", который проводился в Индии, уроженка российского города Красноярск Дарья Бочарова стала обладательницей титула первой вице-миссис, о чем информирует РИА Новости.
Дарья рассказала, что учила всех сотрудников конкурса русскому языку, много рассказывала о родном государстве. Россиянке было очень жалко прощаться с остальными участницами конкурса красоты.
Бочаровой 35 лет и она является главой модельного агентства, а также мамой двоих детей.
Королевой же красоты в рамках данного конкурса стала представительница Индии по имени Пуджа Мохан.
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