Подкормка баклажанов из картошки, о которой знают не все дачники

Для баклажанов нужны подкормки с содержанием минералов таких, как калий, азот и фосфор.
Многие садоводы-огородники применяют на своем участке только проверенные народом средства.
Для того чтобы обеспечить баклажаны необходимым питанием, стоит запастись картошкой.
Нужны не сами корнеплоды, а снятая с них кожура. Картофельные обрезки варят, после содержимое кастрюли остужают .
А используют не саму кожуру, а отвар в котором она томилась. Таким составом поливают молодые баклажаны под корень.
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