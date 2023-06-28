Подкормка баклажанов из картошки, о которой знают не все дачники

Для баклажанов нужны подкормки с содержанием минералов таких, как калий, азот и фосфор.

Многие садоводы-огородники применяют на своем участке только проверенные народом средства.

Для того чтобы обеспечить баклажаны необходимым питанием, стоит запастись картошкой.

Нужны не сами корнеплоды, а снятая с них кожура. Картофельные обрезки варят, после содержимое кастрюли остужают .

А используют не саму кожуру, а отвар в котором она томилась. Таким составом поливают молодые баклажаны под корень.