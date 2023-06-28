Крид будет судиться с Телеграм-каналом Mash из-за клеветы в его адрес

Дело в том, что Егор Крид категорически не согласен со сведениями Телеграм-канала "Mash" о том, что он принимал участие в "Разговорах о важном", и требует признать данные в публикации, не соответствующими действительности.
Через суд исполнитель желает добиться запрета этому источнику распространять любую информацию о нем.
Ранее сообщалось, что Лига безопасного интернета во главе с Екатериной Мизулиной занесла имя музыканта в список блогеров-нарушителей из-за рекламы в социальных сетях онлайн-казино.
Руководитель структуры хочет обратиться в Роскомнадзор с требованием блокировки страницы певца.
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