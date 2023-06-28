Крид будет судиться с Телеграм-каналом Mash из-за клеветы в его адрес

16:30 2023-06-28

Российский исполнитель Егор Крид подал иск против Телеграм-канала "Mash", требуя возмещения морального вреда в размере 4 000 000 российской рублей из-за распростанения сплетен о музыканте, в которых нет ни грамма правды.

Дело в том, что Егор Крид категорически не согласен со сведениями Телеграм-канала "Mash" о том, что он принимал участие в "Разговорах о важном", и требует признать данные в публикации, не соответствующими действительности.

Через суд исполнитель желает добиться запрета этому источнику распространять любую информацию о нем.

Ранее сообщалось, что Лига безопасного интернета во главе с Екатериной Мизулиной занесла имя музыканта в список блогеров-нарушителей из-за рекламы в социальных сетях онлайн-казино.

Руководитель структуры хочет обратиться в Роскомнадзор с требованием блокировки страницы певца.

Показать следующие комментарии
Фото