Крид будет судиться с Телеграм-каналом Mash из-за клеветы в его адрес

Дело в том, что Егор Крид категорически не согласен со сведениями Телеграм-канала "Mash" о том, что он принимал участие в "Разговорах о важном", и требует признать данные в публикации, не соответствующими действительности.

Через суд исполнитель желает добиться запрета этому источнику распространять любую информацию о нем.

Ранее сообщалось, что Лига безопасного интернета во главе с Екатериной Мизулиной занесла имя музыканта в список блогеров-нарушителей из-за рекламы в социальных сетях онлайн-казино.

Руководитель структуры хочет обратиться в Роскомнадзор с требованием блокировки страницы певца.