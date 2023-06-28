Удивительная обработка для того, чтобы не болели и не желтели огурцы, давая щедрый урожай

Состав готовится из 250 мл молока; 200 мл раствора марганцовки, 1,5 гр борной кислоты, 60 капель аптечного йода и 1 столовой ложки мочевины.

Компоненты нужно тщательно перемешать. Полученный раствор необходимо разбавить до 10 л водой и поместить в пульверизатор.

Опрыскивают растения чудо-средством в утренние часы.

Если на дворе жара, то сделать это нужно до 09:00. Такой подход даст листьям огурцов время просохнуть до наступления солнцепека и не получить ожоги.

Если установилась ветренная погода, обработку делать нет смысла