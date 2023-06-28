Новая супер-подкормка для того, чтобы розы радовали цветением все лето

Речь пойдет о составе на основе касторового масла.
Средство способствует выработке у культуры особых гормонов, обеспечивающих продолжительный период пышного цветения прекрасных роз.
Эксперты по выращиванию цветов утверждают, что от подобного питательного состава розы цветут все лето.
Для приготовления удобрения нам нужно развести в 1 л воды чайную ложку касторки.
Приготовленную эмульсию переливают в пульверизатор и опрыскивают спустя 3 часа после того, как поливают розы и смачивают его листья.
Когда опрыскивание проведено, остатки выливают под куст.
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