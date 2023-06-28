Новая супер-подкормка для того, чтобы розы радовали цветением все лето

17:17 2023-06-28

Правильное питание для растений - залог их здоровья и полноценного функционирования, красоты. Розы "будут благодарны" дачнику, который подкормит их особым составом.

Речь пойдет о составе на основе касторового масла.

Средство способствует выработке у культуры особых гормонов, обеспечивающих продолжительный период пышного цветения прекрасных роз.

Эксперты по выращиванию цветов утверждают, что от подобного питательного состава розы цветут все лето.

Для приготовления удобрения нам нужно развести в 1 л воды чайную ложку касторки.

Приготовленную эмульсию переливают в пульверизатор и опрыскивают спустя 3 часа после того, как поливают розы и смачивают его листья.

Когда опрыскивание проведено, остатки выливают под куст.

Показать следующие комментарии
Фото