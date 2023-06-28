Спасение картофеля и помидоров от фитофторы с помощью особого полива

Полив следует осуществлять с интервалом 1 раз в 7 дней раствором фитоспорина.

Концентрат готовится из расчета 10 гр. средства на 1 стакан воды.

На 1 большое ведро воды понадобится 2 столовые ложки приготовленного раствора.

Опрыскивание эффективно в борьбе с фитофторой особенно тогда, когда идет дождь. С этой целью применяют медьсодержащие препараты (бордоская смесь или "Купроскат").

Данные средства применяют там, где не росли сидераты и не применялись известь и доломитовая мука.