Спасение картофеля и помидоров от фитофторы с помощью особого полива

Полив следует осуществлять с интервалом 1 раз в 7 дней раствором фитоспорина.
Концентрат готовится из расчета 10 гр. средства на 1 стакан воды.
На 1 большое ведро воды понадобится 2 столовые ложки приготовленного раствора.
Опрыскивание эффективно в борьбе с фитофторой особенно тогда, когда идет дождь. С этой целью применяют медьсодержащие препараты (бордоская смесь или "Купроскат").
Данные средства применяют там, где не росли сидераты и не применялись известь и доломитовая мука.
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