Вечером среды, 28 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров появился в новом выпуске телевизионной передачи "Большая игра", где публично рассказал об опасении российского правительства касательно присутствия иностранных военнослужащих в зоне спецоперации на Украине.

Лавров признался, что у сотрудников администрации Москвы есть небезосновательные подозрения наличия солдат регулярных армий стран коллективного Запада на украинской территории. При этом Сергей Лавров признался, что зарубежные войска могут состоять в рядах ВСУ под видом иностранных наёмников или членов частных военных кампаний.

Также Лавров выразил уверенность в том, что уже сейчас множество западных экспертов в области военного дела дислоцируется на Украине, оказывая прямую и косвенную поддержку украинским войскам в ведении боевых действий против российских военнослужащих, принимающих участие в СВО.

Характерно, что в конце минувшего месяца глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о присутствии порядка двух с половиной тысяч вооружённых наёмников на Украине, которые прибыли в зону боевых действия территории государств-участников недружественного для России блока НАТО.

Накануне стало известно, что 27 июня российские войска нанесли групповой удар по пункту дислокации мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске Донецкой Народной республики, также ранив иностранных военных инструкторов, базировавшихся в городе.