Иностранцы поразились отсутствию толстых поклонников на концерте Shaman

Ролик с мероприятия заинтересовал одного из популярных блогеров, который задался вопросом: "В России что, нет толстых?".
Видео записано с концерта Ярослава Дронова в торговом центре "Сима-ленд" в феврале текущего года. На выступление прибыло 5 000 человек. На кадрах в первом ряду стоят стройные девушки и молодые люди.
Некоторые шутят, что все это потому, что американский фастфуд покинул Россию.
Еще один иностранец выразил готовность ехать в РФ, чтобы выбрать себе избранницу.
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