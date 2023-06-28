Иностранцы поразились отсутствию толстых поклонников на концерте Shaman

Ролик с мероприятия заинтересовал одного из популярных блогеров, который задался вопросом: "В России что, нет толстых?".

Видео записано с концерта Ярослава Дронова в торговом центре "Сима-ленд" в феврале текущего года. На выступление прибыло 5 000 человек. На кадрах в первом ряду стоят стройные девушки и молодые люди.

Некоторые шутят, что все это потому, что американский фастфуд покинул Россию.

Еще один иностранец выразил готовность ехать в РФ, чтобы выбрать себе избранницу.