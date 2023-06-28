Вечером среды, 28 июня, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела ведомственный брифинг, в котором публично заявила, что президент Беларуси Александр Лукашенко мог бы сыграть ключевую роль в установлении мира на территории Украины и достижении мирных договорённостей между администрациями Москвы и Киева.

По мнению Захаровой, Лукашенко являются исключительно выдающимся лидером и человеком, совмещая в себе профессиональные управленческие качества с многолетним опытом президентства, что является залогом положительных достижений во внутренней и внешней политике.

При этом Мария Захарова подчеркнула, что участие Александра Лукашенко в качестве медиатора при российско-украинских переговорах станет возможным только в случае одобрения подобной роли белорусского президента командой Владимира Зеленского, пока не выказывающей своей готовности к диалогу к Кремлём.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, а также российский министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно утверждали, что Зеленский не желает возобновлять переговорный процесс с делегатами из России, предпочитая достигать поставленные Киевом цели на поле боя.

Аналогичного мнения придерживается Владимир Путин, который считает, что Владимир Зеленский отказывается от мирных переговоров из-за своей утопичной уверенности в способность подразделений ВСУ одержать военную победу над армией России.