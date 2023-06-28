28 июня американский президент Джозеф Байден выступил перед журналистами на полях Белого дома перед тем, как отправиться в Чикаго с рабочим визитом. Во время своего выступления Байден публично заявил, что подконтрольные Владимиру Путин войска якобы проигрывают войну в Ираке.

Также Джо Байден сообщил, что Путин инициировал некий военный конфликт "у себя дома, в Ираке", став неприкасаемым в вопросах внешней политики для большинства стран мира, среди которых фигурируют не только государства Североатлантического альянса или ЕС, но и Япония, являющаяся видной представительницей азиатского региона.

Присутствовавшие на мероприятии репортёры сошлись во мнении, что Байден в очередной раз допустил оговорку, не имеющую ничего общего с реальностью, поскольку подразделения российской армии не присутствуют на территории Ирака. Также члены журналистского пула Белого дома выразили уверенность в том, что Джо Байден мог перепутать конфликт в Ираке с российской спецоперацией на Украине.

Характерно, что война в Ираке была начата ровно 20 лет назад, в 2003 году именно правительством Соединённых Штатов после того, как американский госсекретарь Колин Пауэлл выступил на заседании Совета безопасности ООН, продемонстрировав присутствовавшим пробирку с якобы иракским биологическим оружием. Позднее выяснилось, что биооружия у Ирака не было.

Что касается "неприкасаемости" Владимира Путина, о которой говорит Байден, то данный тезис является одним из краеугольных камней американской пропаганды антироссийской направленности, поскольку именно после начала СВО на Украине Россия интенсифицировала контакты с множеством стран, включая Китай и других представителей блока БРИКС.