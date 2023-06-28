Лавров: США полагаются «на авось» в вопросе ядерной войны с Россией

28 июня в интервью журналистам телепередачи "Большая игра" министр иностранных дел России Сергей Лавров публично заявил, что он не до конца понимает отношение администрации Вашингтона к угрозе глобальной российско-американской войны с использованием оружия массового поражения.

По словам Лаврова, ни правительство России, ни власти Соединённых Штатов не хотят начала ядерной войны, однако именно руководство Белого дома демонстрирует тотальную безответственность в этом вопросе, полагаясь "на авось". Сергей Лавров уверен, что подобная позиция чревата негативными последствиями для общемировой архитектуры безопасности.

Также Лавров напомнил о существовании системы сдержек и противовесов в отношении перспективы манифестации ядерного конфликта, указав о существовании Договора о нераспространении наступательных вооружений, а также документах, регулирующих вопросы ракет малой и средней дальности.

Чиновник утверждает, что с момента подписания данных договоров их положения неоднократно нарушались правительством США, из-за чего достигнутые Москвой и Вашингтоном договорённости оказались дискредитированы, что безусловно беспокоит политиков, восседающих во властных кабинетах Кремля.

Тем не менее правительство США продолжает демонстрировать легкомысленность, когда речь заходит о риске начала третьей мировой войны с применением тактического и стратегического ядерного оружия, резюмировал Сергей Лавров.