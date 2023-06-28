44-летняя солистка Pussycat Dolls Николь Шензингер выходит замуж

Замуж сексапильную брюнетку Николь Шензингер позвал ее бой-френд.
Помолвкой знаменитость похвасталась в своих социальных сетях.
Шерзингер разместила в Сети снимок предложения: она находилась на отдыхе с избранником Томасом Эвансом на Гавайях, где тот подарил любимой кольцо.
Эванс - экс-игрок регби.
Николь и Томас встречаются с конца 2020 года. Знакомство их произошло во время съемок шоу X-Factor, где исполнительница была в жюри, а Эванс выступал участником.
Через пару недель после знакомства знаменитости уже состояли в отношениях.
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