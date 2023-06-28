Сода - лучшее средство защиты дачных растений от заболеваний

Сода поможет спасти розы и виноград от черной пятнистости.

К обработке культур при первых признаках напасти следует приступать мгновенно. Готовим состав для обработки, для которого понадобится 1 чайная ложка соды, растворенная в 1 л воды.

Мучнистая роса и ложная мучнистая роса огурцов и кабачков перестанут быть проблемой, если спасаться от недугов при помощи пищевого порошка.

Для изготовления эффективного раствора понадобится 1 ложка жидкого мыла, такое же количество растительного масла и соды, растворенные в 4 л воды. Состав применяет для опрыскивания.