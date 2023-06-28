Столтенберг: обсуждать членство Киева в НАТО без победы над РФ бесполезно

Вечером 28 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с пресс-конференцией в Брюсселе, где публично заявил, что не считает возможным дискутировать на тему присоединения Украины к Североатлантическому альянсу до того, как подразделения ВСУ не победят российские войска по итогам спецоперации.

Известно, что на том же мероприятии выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая утверждает, что единственным путём для обеспечения безопасности украинского государства является его вступление в НАТО. При этом Каллас отметила, что она не желает портить сюрприз для Киева, который станет общеизвестен на грядущем саммите альянса в Вильнюсе.

Столтенберг согласился с мнением Каи Каллас, подчеркнув, что в большой долей вероятности все члены блока НАТО придут к консенсусу относительно возможного присоединения Киева к Североатлантическому альянсу в преддверии саммита организации, который состоится в июле.

Тем не менее, ранее Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что приглашение Украины в НАТО на саммите в литовской столицы является маловероятным. Владимир Зеленский оперативно прокомментировал данное высказывание Столтенберга, сообщив, что украинские делегации более не будут присутствовать на профильных мероприятиях альянса, если Украину не пригласят в него уже в следующем месяце.

Владимир Путин неоднократно утверждал о том, что страны коллективного Запада всё больше втягиваются в российско-украинский конфликт, о чём свидетельствуют масштабные пакеты военной помощи, выделяемые Киеву в ходе СВО.