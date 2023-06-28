Дочь и внучка Долиной съезжают с квартиры певицы

Давая интервью "МК" Лариса Долина сообщила, что ее дочке Ангелине нелегко было принять решение переехать в свою жилплощадь в российской столице.

Певица объяснила, что у нее не такая большая квартира, а ее 11-летняя внучка Александра нуждается в личном пространстве.

Знаменитость призналась, что предпочла бы, чтобы родные ей люди остались жить вместе с ней, но понимает необходимость их переезда.

Лариса Александровна намерена часто навещать дочь с внучкой.