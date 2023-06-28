Путин: неуважение к Корану является преступлением в России

Вечером среды, 28 июня, Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан, где на встрече с руководством региона публично заявил о том, что демонстративно неуважительное отношение к Священному Корану в России является преступлением, которое уголовно наказуемо в соответствии с действующим законодательством.

Характерно, что сегодня мусульмане празднуют первый день начала Курбан-байрама, однако данное событие было омрачено для верующих Швеции, поскольку нынешним вечером радикально настроенные активисты прилюдно сожгли Коран напротив здания главной в Стокгольме мечети.

Журналисты французской газеты AFP уведомляют, что акция с сожжением Корана в Стокгольме была заблаговременно согласована с шведскими правоохранителями. Позднее сообщение AFP нашло своё подтверждение в реальности: в сети распространились видеозапись, на которых сотрудники полиции Швеции жёстко задерживали мусульман, пытавшихся воспрепятствовать сожжению своего священного писания.

После начала спецоперации на Украине правительства Швеции и Финляндии инициировали дискуссию о принятии своих государств в ряды военно-политического блока НАТО, однако состоящая в данной организации Турция наложила вето на присоединение этих стран к Североатлантическому альянсу.

Позднее турецкий президент Тайип Эрдоган одобрил вступление Финляндии в НАТО, по-прежнему запрещая Швеции присоединяться к данному блоку. По словам Эрдогана, поводом для запрета на членство шведского государства в альянсе является тот факт, что на территории Швеции разрешены акции с осквернением Корана, а администрация Стокгольма поддерживает запрещённую в Турции "Рабочую партию Курдистана".