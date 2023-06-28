Подкормка, способная значительно улучшить вкус черной смородины, сделав ее сладкой и ароматной

20:25 2023-06-28

Черная смородина - очень полезная ягода, но есть ее порой сложновато из-за кислого вкуса. Есть способ "напитать" ягоду особым ароматом и сладостью.

Для приготовления раствора для сладкой и крупной черной смородины понадобится 10 л воды, в которых следует растворить 2 столовые ложки монофосфата калия.

Таким составом ягодные кусты следует поливать под корень.

На каждое растение потребуется 2 л приготовленнного средства.

Эксперты в дачном деле утверждают, что такое питание не только увеличивает плодовитость ягодных кустов, но и защищает культуру от такого недуга, как  мучнистая роса.

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