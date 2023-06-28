Певцов признался, что плакал во время просмотра одного из новых фильмов и это не Вызов

Дмитрий Певцов убежден, что "Вызов" останется в истории по той причине, что российский кинематограф окaзался "опять первым", имея в виду съемки в космосе.

Певцов отметил, что не стал бы смотреть "Вызов" второй раз, так как проект коммерческий и его главная цель - зарабатывание денег.

Главная ценность картины в том, что он стал новым космическим рекордом страны.

Певцов вспомнил и проект режиссера Боякова "Русский крест", который смотрел уже 2 раза и хочет пересмотреть еще 2 - 3 раза, так как он цепляет.