Гладиолусы растут кривыми: какие ошибки допущены дачниками

Дело в том, что крепкими цветоносы растут тогда, когда их клубнелуковицы заглублены на 3 их высоты.
Если глубина посадки небольшая, то цветок не будет прямым.
В ситуации нехватки у гладиолусов питания, стебли их под тяжестью цветов изогнутся.
Перебор с удобрениями, особенно с азотом, также ни к чему хорошему не приведет.
Активное наращивание зеленой массы провоцирует ситуацию, когда цветонос слабеет и вытягивается, позднее он изгибается.
Также на красоту цветов влияет и место посадки. Гладиолусы должны расти на хорошо освещенном участке, в противном случае цветок тянется к солнцу и гнется.
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