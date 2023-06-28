Гладиолусы растут кривыми: какие ошибки допущены дачниками

Дело в том, что крепкими цветоносы растут тогда, когда их клубнелуковицы заглублены на 3 их высоты.

Если глубина посадки небольшая, то цветок не будет прямым.

В ситуации нехватки у гладиолусов питания, стебли их под тяжестью цветов изогнутся.

Перебор с удобрениями, особенно с азотом, также ни к чему хорошему не приведет.

Активное наращивание зеленой массы провоцирует ситуацию, когда цветонос слабеет и вытягивается, позднее он изгибается.

Также на красоту цветов влияет и место посадки. Гладиолусы должны расти на хорошо освещенном участке, в противном случае цветок тянется к солнцу и гнется.