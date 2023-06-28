Оригинальный способ выращивания лука: чего только не придумают китайцы

Изначально необходимо приготовить посевной материал. Севок следует прогреть на протяжении 8-10 часов вблизи батареи или печки за 14 дней до высадки семени в грунт.
Перед самой посадкой нужно удалить шелуху и обрезать сухую шейку так, чтобы росток не пострадал. После идет вымачивание лука в тёплой воде 24 часа.
Далее сооружаем бороздки 14 см высотой на расстоянии 30 см друг от друга. После луковицы погружаем в грунт на 2-3 см.
После 14 дней нужно подкормить растение коровяком или птичьим помётом.
В июне верхушки подросшего лука открывают и убирают с них почву.
В тот же месяц нужно подкормить культуру органикой.
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