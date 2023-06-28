Вишня обильно цветет, а ягод нет: как не допустить такой ситуации

Понадобится сорта-опылители "Маяк", "Любская", "Горьканская", "Шоколадница" и другие

Вишня может быть взята из корневой поросли, которая не давала урожая. Причина в том, что использовано привитое дерево, плодоносит у которого только крона.

Нужно брать лишь ту вишню, что растёт на собственных корнях.

Также нужно оберегать плодовое дерево от поздних заморозков весной или летом. Под деревом нужно утрамбовать снег, задержав цветение.