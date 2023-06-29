Мадонна, потеряв сознание, оказалась в реанимации

На больничной койке Мадонна очутилась 24 июня. До сих пор знаменитость продолжает находиться под наблюдением медиков.

Концертный директор исполнительницы Гай Озири успокоил, что ее состояние улучшается день ото дня.

Развившаяся бактериальная инфекция вынудила звезду мировой сцены находится в реанимации клиники на протяжении нескольких дней.

О том, когда начнется тур, отмененный по причине болезни, будет объявлено позднее, после того, как именитая артистка поправится окончательно.

Менеджер пообещал сообщать о состоянии Мадонны.