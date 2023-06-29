Хлеб - отличное удобрение для овощей на даче

10:40 2023-06-29

Для получения питания для овощей хлеб необходимо залить водой. Данное средство эффективно для повышения урожайности овощей. Но тут важно действовать по определенной схеме.

Для приготовления подкормки используют засохший хлеб, которые не съели домочадцы.

Продукт питания кладут в большое ведро и заливают водой до краев.

Ведро закрывают крышкой и дают "квасу" настоятся несколько дней, периодически помешивая содержимое емкости.

Готовый состав процеживают и разбавляют водой 1:10.

Такую жидкость применяют при поливе грядок с овощами

Результат - насыщение почвы полезными веществами и микроэлементами.

Такой раствор значительно повысит урожайность таких культур, как картофель, помидоры, огурцы, лук и многих других.

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