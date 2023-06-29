Хлеб - отличное удобрение для овощей на даче

Для приготовления подкормки используют засохший хлеб, которые не съели домочадцы.

Продукт питания кладут в большое ведро и заливают водой до краев.

Ведро закрывают крышкой и дают "квасу" настоятся несколько дней, периодически помешивая содержимое емкости.

Готовый состав процеживают и разбавляют водой 1:10.

Такую жидкость применяют при поливе грядок с овощами

Результат - насыщение почвы полезными веществами и микроэлементами.

Такой раствор значительно повысит урожайность таких культур, как картофель, помидоры, огурцы, лук и многих других.