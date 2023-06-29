Пекинская капуста, выращенная без рассады: возможно ли это

Пекинскую капусту можно посадить и в июле при учете климата и погоды в это время.

Также роль играет и сорт растения. Урожай ранних видов можно будет собирать через 40-55 дней. Поздние - спустя 60-80 дней.

Семена пекинской капусты помещают в почву на глубину в 1 см.

Расстояние между культурами должно составлять не меньше 10 см. После посева посадку нужно укрыть.

Дачники со стажем рекомендуют применять голландские семена. Такая капуста отлично чувствует себя по соседству с огурцами и помидорами.