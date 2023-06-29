Киркоров расплакался на своем концерте, когда поклонники подарили икону с его изображением

Филиппу Киркорову презентовали ни что иное, а икону с его изображением. Исполнитель пришел в восторг от такого подношения, попросив принести ему бумажные платочки.
56-летний звезда сцены стал вытирать слезы, так как эмоции захлестнули его.
Филипп Бедросович заявил, что не скрывает своих чувств, назвав себя открытым к людям и жизни.
Ранее сообщалось, что Киркоров "пустил интиригу" по поводу празднования своего следующего дня рождения, заявив, что это будет нечто незабываемое. Подробностей по поводу певец раскрывать не стал.
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