Завязи огурцов сохнут и желтеют: как не остаться без урожая любимых овощей

Причин желтых и сохнущих завязей может быть несколько.

Нельзя поливать огурцы в летний солнцепек ледяной водой. Недостаток влаги также может привести к подобной неприятности.

Перепады температур дневных и ночных негативно влияют на завязи овощей.

Нехватка питательных веществ также способствует возникновению такой проблемы.

Исправив все эти ошибки, можно спать спокойно и готовить тару под будущий урожай, не забывая при этом про традиционный уход за культурой.