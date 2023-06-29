Завязи огурцов сохнут и желтеют: как не остаться без урожая любимых овощей

11:25 2023-06-29

Появление первой завязи на огурцах - время пристального внимания к культуре. Если завязи овоща стали желтеть и сохнуть, меры необходимо принимать "еще вчера".

Причин желтых и сохнущих завязей может быть несколько.

Нельзя поливать огурцы в летний солнцепек ледяной водой. Недостаток влаги также может привести к подобной неприятности.

Перепады температур дневных и ночных негативно влияют на завязи овощей.

Нехватка питательных веществ также способствует возникновению такой проблемы.

Исправив все эти ошибки, можно спать спокойно и готовить тару под будущий урожай, не забывая при этом про традиционный уход за культурой.

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