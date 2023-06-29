МакSим обвиняют в неуплате налогов в размере более 1 000 000 рублей

40-летняя исполнительница МакSим (Марина Абросимова) подозревается в неуплате обязательных налоговых сборов в размере 1 051 000 российских рублей, о чем информирует издание "Комсомольская правда".
Известно, что МакSим внесли в списков должников перед ФНС, задолжавших крупные суммы.
Если звезда сцены в ближайшее время не начнет погашать задолженность, то взыскивать деньги будут судебные приставы.
Арест имущества и счетов исполнительницы, запрет выезжать из РФ - все это меры, которые могут быть предприняты в отношении знаменитости.
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