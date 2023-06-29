29 июня колумнист газеты Forbes Дэвид Экс утверждает, что контрнаступательная операция армии Украины, стартовавшая в начале текущего месяца, оказалась сопряжена с более серьёзными трудностями, нежели изначально прогнозировали в руководстве Пентагона и Генеральном штабе ВСУ.

По данным Экса, сейчас ключевые бои в рамках украинского контрнаступления происходят на Запорожском направлении, где эпицентрами боевых действий стали Малая Токмачка и Времевский выступ. Обозреватель рассказал, что 8 июня войска Украины понесли колоссальные потери про попытке вторжения в Новую Токмачку.

При этом Дэвид Экс полагает, что основной причиной массовой гибли украинских солдат является их неспособность беспрепятственно преодолевать российские минные заграждения, заблаговременно установленные сапёрами армии России в преддверии контрнаступления вооружённых сил Украины.

Также Экс сообщил, что западные военные эксперты произвели переоценку потерь украинских войска недалеко от Малой Токмачки, изучив новые видеозаписи, сделанные над полем боя камерами беспилотников. На видео заметно, что в боях за Запорожскую область 47-ая бригада ВСУ потеряла множество американских БМП Bradley.

Аналитик предположил, что на мастшабные потери в рядах украинской армии повлиял тот факт, что российские войска начали использовать систему дистанционного минирования "Земледелие".