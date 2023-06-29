Универсальное удобрение для помидоров, огурцов и перцев, урожай которых после такого питания можно будет собирать ведрами

Подкормки благотворно влияют на урожай культурных растений, но, когда для каждого нужно готовить свою, времени и сил уходит с лихвой. Универсальное удобрение - отличное решение вопроса.

Готовят его так: на 10 л воды понадобится 15 гр. монофосфата калия и 20 гр. "Пекацида".

Удобрения применяют при добавлении в бочку для полива, что упрощает внесение питательных веществ на грядку с томатами, перцами и огурцами.

Для получения щедрого урожая перечисленных овощей нужно их подкармливать таким образом не менее 3 раз за дачный сезон.