29 июня журналисты газеты Corriere della Sera взяли интервью у советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, где тот публично заявил, что украинские войска испытывают существенные дефицит боеприпасов и надеются в скорейшем времени получить новые пакеты военной помощи от стран Запада.

Интервьюеры CsD поинтересовались у Подоляка, почему армия Украины не смогла воспользоваться "хаосом" в России, вызванным ситуацией, разворачивавшейся вокруг руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в период с 23 по 23 июня. Отвечая на вопрос, Михаил Подоляк признал, что ВСУ не смогли обернуть данные обстоятельства в свою пользу.

По словам Михаила Подоляка, причиной цепочки неудачных атак вооружённых сил Украины в рамках недавно стартовавшей контрнаступательной операции является тот факт, что российская армия успела заблаговременно подготовить три линии обороны, состоящих из окопов, противотанковых рвов, расчётов артиллерии, блиндажей и дзотов.

При этом Подоляк рассказал, что протяжённость линии фронта в зоне специальной военной операции в настоящий момент превышает 1800 километров, из-за чего подразделения украинских войск существенно рассредоточены на поле боя и не могут консолидироваться для нанесения точечного удара в одном из конкретных направлений контрнаступления.

Кроме того, Михаил Подоляк напомнил, что страны НАТО до сих пор не поставили ВСУ американские истребители F-16, из-за чего войска РФ обладают существенным превосходством в воздухе.