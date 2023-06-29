Сальдо: войска России потопили 6 лодок с 30 бойцами ВСУ у Антоновского моста

В четверг, 29 июня, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал новый пост в социальных сетях, где рассказал, что подразделения армии Украины далеки от создания наступательных плацдармов в районе Антоновского моста недалеко от Херсона.

По данным Сальдо, за два предыдущих дня армией России были уничтожены шесть лодок моторного типа, на которых возле Антоновского моста пытались скрытно перемещаться украинские войска. Чиновник утверждает, что на шести моторных лодках находились порядка тридцати солдат ВСУ, которые уже признаны погибшими.

Также Владимир Сальдо отметил, что в операции по пресечению прохода моторных лодок украинских войск под Антоновским мостом участвовали российские расчёты артиллерии, операторы которых нанесли точечные удары по скоплению бойцов ВСУ при попытке ВСУ тайно форсировать Днепр.

Помимо прочего, Сальдо заявил, что на правобережье Днепра была поражена другая группировка армии Украины, которая тоже готовилась к попытке прохода на моторных лодках под Антоновским мостом, намереваясь в дальнейшем закрепиться на новых рубежах в Херсонской области.

Накануне в СМИ появились сведения о начале ожесточённых боёв возле Антоновского моста, поскольку подконтрольные Киеву информагентства начали распространять дезинформационные публикации о прибытии новых отрядов ВСУ к данному участку автомобильного полотна. Позднее Владимир Сальдо опроверг данные новости, назвав их фейками.