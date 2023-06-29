Ургант, обвиненный в нарушении УК РФ, заявил, что реклама им бизнес-курсов не противоречит законодательству

После рекламы курса по бизнесу интернет-пользователи накинулись на Ивана Урганта с критикой, пристыдив ведущего, что после закрытия шоу "Вечерний Ургант" он занимается сомнительными делами.
Шоумен совершенно другого мнения на этот счет. Он убежден, что реклама бизнес-курсов абсолютно законна.
Общаясь с блогером Аязой Шабутдиновым в эфире вебинара, звезда экрана обратил внимание на схожесть между собой и звездой интернета, так как оба ничем не занимаются, что противоречит УК РФ, а мнения расходятся.
Ранее Иван сообщал, что неудачно вложил инвестиции. Он вручил одному предпринимателю средства на один заманчивый проект, после чего больше никогда не видел "просителя".
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