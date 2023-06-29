Фатальная ошибка дачников, которая оставит без урожая огурцов и помидоров

Удобрение помидоров, огурцов и чеснока мочевиной поможет получить баснословный урожай овощей. Данное утверждение не более, чем наглая ложь!
Дачникам рекомендуют готовить раствор из расчета 4 ложки средства на 10 л воды.
Продвинутые садоводы-огородники утверждают, что такая концентрация загубит корневые системы растений.
Если даже культуры каким-то чудом выживут, то будут "светиться" от нитратов.
А в большинстве случаев про урожай вообще приходится забыть!
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