Фатальная ошибка дачников, которая оставит без урожая огурцов и помидоров

Удобрение помидоров, огурцов и чеснока мочевиной поможет получить баснословный урожай овощей. Данное утверждение не более, чем наглая ложь!

Дачникам рекомендуют готовить раствор из расчета 4 ложки средства на 10 л воды.

Продвинутые садоводы-огородники утверждают, что такая концентрация загубит корневые системы растений.

Если даже культуры каким-то чудом выживут, то будут "светиться" от нитратов.

А в большинстве случаев про урожай вообще приходится забыть!