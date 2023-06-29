В четверг, 29 июня, колумнисты информагентства The Financial Times сообщили, что в кулуарах правительственных зданий стран Евросоюза обсуждается возможность организации военных миссий европейского содружества внутри Украины. Предполагается, что отправка солдат армий государств-членов ЕС на Украину будет одним из вариантов обеспечения будущих гарантий безопасности для Киева.

Также источники FT утверждают, что президенты стран Евросоюза намереваются активизировать военную и финансовую поддержку, оказываемую украинскому государству в условиях российской спецоперации, однако для этого необходимо увеличить семилетний бюджет организации.

Характерно, что накануне глава отдела Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен действительно настояла на скорейшем пересмотре европейского бюджета, который традиционно выделяется на семь лет вперёд и был принят всего двумя гадами ранее. Данное событие не прошло мимо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который не упустил возможности задать неудобные вопросы фон дер Ляйен.

По словам Орбана, ему не безразлично, почему Брюссель практически полностью истратил семилетний бюджет Европейского союза на оказание помощи украинским войскам. Также Виктор Орбан выразил уверенность в том, что руководство ЕС должно пересмотреть своё отношение к украинскому кризису, поскольку в противном случае Европа может стать прямой участницей конфликта с Россией.

Владимир Путин неоднократно утверждал, что государства-члены военно-политического блока НАТО и страны Евросоюза близки к переходу российских красных линий на Украине, после пересечения которых коллективный Запад ввяжется в открытое военное противостояние с Москвой.