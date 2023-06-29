Канье Уэста обвинил в антисемитизме его бывший партнер Алекс Кляйн

Бизнесмен Алекс Кляйн сообщил, что отказался сотрудничать с Канье Уэстом после того, как рэпер заявил, что у него чешутся кулаки и что Кляйн такой же, как все евреи.

В антисемитизме Кляйн обвинил Уэста в рамках документального кино "The Trouble with KanYe" ("Проблема с Канье") канала BBC.

В первый раз такие обвинения в адрес бывшего мужа Ким Кардашьян прозвучали в октябре 2022 года из-за его заявлений в Сети. Тогда рэпер позволял себе раздавать обещания "перейти в смертельный режим против еврейского народа".

После таких сообщений некоторые компании отказались от взаимодействия с Уэстом, среди которых "Adidas", "Balenciaga" и журнал "Vogue".