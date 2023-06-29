Глупая ошибка, при которой плохо растет белокочанная капуста

Кстати, это касается не только белокочанной капусты, но и броколли, и цветной, когда овощи уходят в цвет, а никакой плотности в головках их нет.

Дело тут кроется в способности почвы удерживать влагу.

Если культуры растут на земле с примесью глины, то воды будет много, чего не скажешь о песке.

Данный фактор играет особую роль при выращивании капусты любых разновидностей.

80% влажности - достойный показатель для таких овощей.

Фатальной ошибкой при выращивании капусты является ее неправильный полив.