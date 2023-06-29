Глупая ошибка, при которой плохо растет белокочанная капуста

Кстати, это касается не только белокочанной капусты, но и броколли, и цветной, когда овощи уходят в цвет, а никакой плотности в головках их нет.
Дело тут кроется в способности почвы удерживать влагу.
Если культуры растут на земле с примесью глины, то воды будет много, чего не скажешь о песке.
Данный фактор играет особую роль при выращивании капусты любых разновидностей.
80% влажности - достойный показатель для таких овощей.
Фатальной ошибкой при выращивании капусты является ее неправильный полив.
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