Глупая ошибка, при которой плохо растет белокочанная капуста

16:20 2023-06-29

Всего один ляп способен привести к замедлению роста капусты, отказу овоща полноценно завязывать кочаны. Результат - растут рыхлые вилки нетоварного вида.

Кстати, это касается не только белокочанной капусты, но и броколли, и цветной, когда овощи уходят в цвет, а никакой плотности в головках их нет.

Дело тут кроется в способности почвы удерживать влагу.

Если культуры растут на земле с примесью глины, то воды будет много, чего не скажешь о песке.

Данный фактор играет особую роль при выращивании капусты любых разновидностей.

 80% влажности - достойный показатель для таких овощей.

Фатальной ошибкой при выращивании капусты является ее неправильный полив.

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