Редис растет рыхлым: гуру в дачном деле знают, в чем дело

Первое, что требует внимания при выращивании овоща, тот факт, что это культура короткого светового дня, по этой причине не нужно его садить с середины мая до начала июля.
Второе - правильное питание (без перебарщивания), внесенное в срок.
Азот нужно применять в самом начале, когда показываются первые всходы, а по мере роста редису нужен калий.
Третье - вода. Не ждите урожая культуры, если на дворе солнцепек, а вы прохлаждаетесь на печи.
Поливать овощ следует 1 раз в 2-3 дня, чтобы почва всегда была увлажненной.
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