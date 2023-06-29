Васильева заявила, что чувствует себя доносчицей из-за ссоры с Райхельгаузом

Татьяна Васильева осознает сейчас, что даже разные позиции с Иосифом Райхельгаузом, не делают ей чести из-за того, что она "донесла" на режиссера.

Акртиса призналась в рамках передачи "Жизнь и судьба", что чувствует себя предательницей, жалея о своих словах.

Артистку радует тот факт, что режиссер прекратил критиковать ВС РФ, но от этого она не перестает ощущать себя доносчицей.

После ссоры с Райхельгаузом Васильева прекратила работать с "Школой современного искусства", где ее оппонент трудился в роли художественного руководителя.