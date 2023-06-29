Сныть - гроза дачных участков: как избавиться от сорняка, не навредив культурным растениям

17:55 2023-06-29

Сныть "страшна" своей способностью стремительно размножаться. Самыми эффективными способами ликвидации сорной травы являются зола, сидераты и мульча.

Древесная зола не только самая распространенная подкормка для дачных культур, но и отличное средство борьбы с такой напастью, как сныть. Ведь для сорняка - это гибель.

Засеивание площадей сидератами в борьбе с сорняками - еще одно эффективное средство.

Прогнать сныть с участка способны такие растения, как фацелия, овес, просо, ячмень.

Применение же процедуры мульчирования не только избавит дачников от сныти, но и улучшит состояние почвы.

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