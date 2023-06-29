Оригинальный способ разведения лилии и гиацинтов чешуями

В результате применения размножения цветов с помощью чешуй дачники получают "готовые" культуры, которые будут расти крепкими и здоровыми, радуя глаз своими великолепными цветением и ароматом.

С целью разведения растений таким образом нужно в июле-августе разломать луковицы цветов на чешуи.

После материал кладут в пакет, куда добавляют порошок древесного угля.

Теперь нужно осторожно встряхнуть мешок, смешать с торфом или мхом, увлажнив их заранее, крепко завязать пакет так, чтобы внутри оставался воздух.

После мящики перевозят на дачу, а осенью на руках будут сформировавшиеся луковицы. Последнее что нужно сделать, - посадить растения на клумбу.