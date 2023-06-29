Катя Лель рассказала, какие продукты не ест, чтобы оставаться в форме

Катя Лель дала интервью Ляйсан Утяшевой, в рамках которого рассказала о принципах своего питания каждый день и не только.

Исполнительница сдала тест на гормоны и по настоянию врача-эндокринолога исключила из своего рациона питания такие продукты, как бананы, виноград и мучное.

Каждое утро певица выпивает по 2 стакана воды (горячей) с куркумой и лимоном и улыбается во весь рот.

Для того чтобы всегда оставаться в форме, артистка занимается спортом и следит за своим ментальным здоровьем.