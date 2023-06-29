Средство против крестоцветной блошки, которого она боится как черт ладана

Помогут в борьбе с вредителем древесная зола, чеснок, томатные пасынки.
Для приготовления средства из золы, ее нужно залить водой из расчета 1:3, а после поставить настаиваться в течение 72 часов.
Далее состав следует процедить и добавить в него чуть-чуть жидкого мыла. Таким настоем можно обрабатывать растения.
Чеснок также доказал свою эффективность в борьбе с крестоцветной блошкой. Для приготовления средства понадобится измельчить зубчики, залив их водой 1:5.
Далее добавляем жидкое мыло, переливает в пульверизатор, и опрыскиваем посадки.
С томатными пасынками рецепт будет аналогичным, что и с чесноком, только измельчать нужно побеги помидоров.
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