Причина того, что не цветет болгарский перец: какая ошибка допущена

В этом случае хочется напомнить народную мудрость о том, что все хорошо в меру.
В случае, если дачника хлебом не корми, а дай удобрить почву навозом или травяным настоем, и получается такая ситуация.
Количество азотсодержащего питания сверх меры приводит к тому, что урожая можно и вовсе не получить.
Если цветы есть, а завязей нет, то этому виной может быть высокая влажность в парнике.
Негативно воздействует на культуры и слишком высокая температура, как и резкий перепад, когда из + 35 вдруг остается только +12 градусов.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__