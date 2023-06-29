Причина того, что не цветет болгарский перец: какая ошибка допущена

В этом случае хочется напомнить народную мудрость о том, что все хорошо в меру.

В случае, если дачника хлебом не корми, а дай удобрить почву навозом или травяным настоем, и получается такая ситуация.

Количество азотсодержащего питания сверх меры приводит к тому, что урожая можно и вовсе не получить.

Если цветы есть, а завязей нет, то этому виной может быть высокая влажность в парнике.

Негативно воздействует на культуры и слишком высокая температура, как и резкий перепад, когда из + 35 вдруг остается только +12 градусов.