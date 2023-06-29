Денежное дерево в доме: действительно ли оно притягивает деньги, и что будет, если за ним не ухаживать

19:36 2023-06-29

Эзотерики уверяют, что такая культура действительно притягивает в дом деньги. Так ли это?

Деньги придут к тем, кто внимателен к долларовому дереву и создает ему все условия для содержания, а если дело обстоит иначе, то это может привести к потере финансов.

Самым плохим исход будет, если за долларовым деревом не ухаживают и оно погибает.

Замиокулькас "в добром здравии" привлекает удачу и предупреждает о бедах и неприятностях.

Оказывается, растение улавливает плохую энергию и мгновенно реагирует на нее, нужно только внимательно за ним наблюдать.

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