Денежное дерево в доме: действительно ли оно притягивает деньги, и что будет, если за ним не ухаживать

Деньги придут к тем, кто внимателен к долларовому дереву и создает ему все условия для содержания, а если дело обстоит иначе, то это может привести к потере финансов.

Самым плохим исход будет, если за долларовым деревом не ухаживают и оно погибает.

Замиокулькас "в добром здравии" привлекает удачу и предупреждает о бедах и неприятностях.

Оказывается, растение улавливает плохую энергию и мгновенно реагирует на нее, нужно только внимательно за ним наблюдать.