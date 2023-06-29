Кейт Мидлтон - дальняя родственница своего мужа принца Уильяма

20:09 2023-06-29

Эта новость стала достоянием общественности только-только. Оказывается, предки Кейт Мидлтон были представителями того же рода, что и прародители покойной Елизаветы 2.

К тому же, появилась информация о том, что дальние родственники жены принца Уильяма были хозяевами угольных шахт. Позднее дело заглохло, появились проблемы со средствами на предприятиях, и месторождения стали владеть представители королевской династии.

Экс-собственники стали управлять владением предков Елизаветы 2.

Сэр Томас Коньерс - тот самый предок Кэтрин Миддлтон, проживал в 18 веке и был последним из своих родственников, кто владел шахтами.

Ранее сообщалось о таланте сына Кейт и Уильяма унаследовал от Карла 3.

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