Кейт Мидлтон - дальняя родственница своего мужа принца Уильяма

К тому же, появилась информация о том, что дальние родственники жены принца Уильяма были хозяевами угольных шахт. Позднее дело заглохло, появились проблемы со средствами на предприятиях, и месторождения стали владеть представители королевской династии.

Экс-собственники стали управлять владением предков Елизаветы 2.

Сэр Томас Коньерс - тот самый предок Кэтрин Миддлтон, проживал в 18 веке и был последним из своих родственников, кто владел шахтами.

Ранее сообщалось о таланте сына Кейт и Уильяма унаследовал от Карла 3.