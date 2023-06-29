Киркоров завалил Мартина подарками в день рождения: что звездный отец презентовал сыну

Сегодня Мартину Киркорвоу исполнилось 11 лет. Мальчик получил кучу подарков в этот день.

Звездный отец Филипп Киркоров посвятил сыну публикацию в социальных сетях, поздравив его с днем рождения.

Киркоров сообщил, что подарил Мартину игровой компьютер. Это не единственный подарок. Любящий отец вручил наследнику (фанату сборной Италии по футболу) эксклюзивные мячи из Италии, внутри которых припрятан сюрприз.

Дом певца в этот день украшен воздушными шариками, присутствует и торт со свечами, которые Мартин задул с отцом и сестрой Аллой-Викторией вместе.

Главным подарком на торжество является первый показ линии одежды Мартина, над которой мальчик трудился с известным дизайнером Аникой Керимовой. Участвовать в дефиле будет и старшая сестра именинника.