Время сбора семян астры и как это делать

Астра отцвела - это сигнал к тому, что можно собирать семена.

Отложив процедуру на потом, можно пожалеть, так как пушение в серединке станет излишне выраженным, и семена можно не успеть собрать, так как их разнесет ветер или смоет дождь.

Также можно собирать семена, вырвав растение с корнем из земли.

После ликвидируются еще не отцветшие цветоносы, убирается корень, а сами астры вешают в сухом, хорошо проветриваемом помещении вниз головой.

Через некоторое время можно извлекать вызревшие семена.