Время сбора семян астры и как это делать

Астра отцвела - это сигнал к тому, что можно собирать семена.
Отложив процедуру на потом, можно пожалеть, так как пушение в серединке станет излишне выраженным, и семена можно не успеть собрать, так как их разнесет ветер или смоет дождь.
Также можно собирать семена, вырвав растение с корнем из земли.
После ликвидируются еще не отцветшие цветоносы, убирается корень, а сами астры вешают в сухом, хорошо проветриваемом помещении вниз головой.
Через некоторое время можно извлекать вызревшие семена.
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