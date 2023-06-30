Мадонна не в состоянии встать с кровати после выписки из клиники

Здоровье американской исполнительницы Мадонны после выписки из клиники оставляет желать лучшего, она все время лежит, о чем сообщают ее родственники.

Мировая знаменитость находится сейчас в собственном особняке в Нью-Йорке, а приступы тошноты до сих пор не оставляют ее.

Запуск юбилейного турне певицы намечен на 15 июля, но ее концертный директор Гай Озри готов перенести дату первого выступления в рамках мировых гастролей, если что.

Напомним, что в больницу с серьезной бактериальной инфекцией селебрити угодила 28 июня.