Мадонна не в состоянии встать с кровати после выписки из клиники

10:46 2023-06-30

Мадонну нашли в ее квартире в бессознательном состоянии. Несколько дней она провела в реанимации. Сейчас ее выписали из больницы, но она настолько слаба, что не в состоянии встать с постели.

Здоровье американской исполнительницы Мадонны после выписки из клиники оставляет желать лучшего, она все время лежит, о чем сообщают ее родственники.

Мировая знаменитость находится сейчас в собственном особняке в Нью-Йорке, а приступы тошноты до сих пор не оставляют ее.

Запуск юбилейного турне певицы намечен на 15 июля, но ее концертный директор Гай Озри готов перенести дату первого выступления в рамках мировых гастролей, если что.

Напомним, что в больницу с серьезной бактериальной инфекцией селебрити угодила 28 июня.

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