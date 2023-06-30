Сода поможет вырастить урожай крупных болгарских перцев

11:15 2023-06-30

Болгарский перец - привередливое растение, но дачники со стажем знают, как добиться получения щедрого урожая крупных овощей.

Культура "уважает" гидрокарбонат натрия (пищевую соду).

Такое средство - основа действенной подкормки для перцев. Нужны и другие компоненты.

Для "замеса" удобрения подойдет большое ведро, куда насыпают 50 гр. хлебопекарного порошка и 1 чайную ложку поваренной соли.

Такую смесь заливают водой до верха.

В состав добавляется капля жидкого мыла. Средство должно "держаться" на листьях растений.

Содержимое ведра перемешивают, чтобы всё растворить.

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