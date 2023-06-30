Сода поможет вырастить урожай крупных болгарских перцев

Культура "уважает" гидрокарбонат натрия (пищевую соду).
Такое средство - основа действенной подкормки для перцев. Нужны и другие компоненты.
Для "замеса" удобрения подойдет большое ведро, куда насыпают 50 гр. хлебопекарного порошка и 1 чайную ложку поваренной соли.
Такую смесь заливают водой до верха.
В состав добавляется капля жидкого мыла. Средство должно "держаться" на листьях растений.
Содержимое ведра перемешивают, чтобы всё растворить.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__